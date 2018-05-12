В РПЦ поддержали петицию о запрете программ профилактики ВИЧ

Священнослужитель РПЦ и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов выступил в поддержку общественников, выступающих против профилактики СПИДа, которая, по их мнению, растлевает несовершеннолетних в интересах ЛГБТ-сообщества. Об этом Смирнов заявил в интервью «Национальной службе новостей».

«Я очень рад, что наконец появились какие-то активности среди нашего народа. От СПИДа погибает 800 человек в России. От туберкулеза — 100 тысяч. Ни о какой профилактике туберкулеза что-то никто не говорит. А эти „спидоносцы“ все время лезут в школы, к детям. Это именно для того и делается, вся эта пропаганда. Я помню, лет 25 назад через эти программы пропустили школьников в Ярославской области. И количество венерических заболеваний возросло в разы сразу», — заявил он.

По мнению протоиерея, чтобы не заболеть СПИДом, «нужно вести целомудренную жизнь». В остальном в профилактике болезни он видит другие аспекты, вплоть до политических.

«Откуда все эти новации? Они идут с Запада. Там есть хоть один дружок России? Нет. И те, кто продвигает эти программы у нас, это такого рода НКО, которым присваивают „почетное“ звание „иностранный агент“. Неужели непонятно?», — пояснил Дмитрий Смирнов.

Ранее НКО «Гуманитарный проект» получило президентский грант на просветительскую работу в размере 7,4 млн рублей.