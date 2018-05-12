Умер политолог Игорь Бунин

Президент фонда «Центр политических технологий», член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Трагическая история. Теплый, умный, очень образованный человек, мы постоянно с ним встречались. В Израиле 8, 9 мая мы с ним вместе открывали выставку, рассказывающую о Холокосте в Кнессете, вместе участвовали в шествии „Бессмертного полка“ в Нетании», — сказал глава РЕК Юрий Каннер.

Каннер уточнил, что Бунин с 2013 по 2015 год возглавлял Общественный совет РЕК и до своей смерти являлся членом Совета.

«Я узнал об этом [кончине] около часа назад, о причине смерти мне не известно», — отметил он. По его словам, похороны Бунина состоятся на следующей неделе, при этом РЕК готов оказать всю необходимую помощь в их организации.

Игорь Бунин окончил в 1970 году исторический факультет Московского университета, затем до 1982 года работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук. Затем перешел в академический Институт проблем рабочего движения. В 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева. В 1993 году начал работать политтехнологом и возглавил Центр политических технологий. Доктор политических наук.