В Армении назначили новое правительство

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в составе возглавляемого Николом Пашиняном правительства. Этими указами правительство полностью сформировано. Об этом сообщает Интерфакс.

Член оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян стала министра труда и по социальным вопросам. Артом Джанджугазян возглавил министерство финансов. Артак Зейналян назначен главой Минюста, министром здравоохранения стал Армен Торосян. Министерство сельского хозяйства возглавил Артур Хачатрян. Левон Варданян стал министром спорта и по делам молодежи.

Экс-глава Минспорта Грачья Ростомян возглавил МЧС. Артур Григорян занял должность министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Минкультуры возглавила Лилит Макунц.

Бывший министр охраны природы, член партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян занял должность министра экономического развития и инвестиций. Министром диаспоры стал Мхитар Айрапетян. Эрик Григорян — министром охраны природы, а министерство транспорта, связи и информационных технологий возглавил Ашот Акопян. Главой МИД назначен постпред Армении в ООН Зограб Мнацаканян.

Президент Армении Армен Саркисян также подписал указ об утверждении Мгера Григоряна на посту вице-премьера.

Лидер оппозиции Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая, после повторного голосования депутатов в Национальном собрании страны. Первое заседание прошло 1 мая, тогда правящая Республиканская партия проголосовала против его кандидатуры.

Пашинян пришел к власти в результате масштабных протестов в Армении, которые он возглавил. Протесты вынудили покинуть правительство Сержа Саргсяна, который до этого втечение десяти лет был президентом.