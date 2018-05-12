NASA объявило об отправке вертолета на Марс

Космическое агентство NASA объявило об отправке небольшого вертолета на Марс в рамках миссии «Марс-2020», сообщается на сайте организации.

«Идея о вертолете, который летает в небе другой планеты, завораживает. Mars Helicopter обещает многое для будущего науки, открытий и исследовательских миссий на Марсе», — сказал глава NASA Джим Бриденстин.

Отмечается, что с его помощью NASA хочет проверить способность аппаратов тяжелее воздуха летать в атмосфере Марса. Мини-вертолет станет первым в истории летательным аппаратом тяжелее воздуха, который будет отправлен на другую планету.

Вертолет массой 1,8 кг оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. Лопасти аппарата будут крутиться в 10 раз быстрее, чем у вертолетов на Земле, поскольку атмосфера Марса намного более разрежена.

Аппарат будет запущен в 2020 году. Планируется, что он достигнет Марса к февралю 2021 года.