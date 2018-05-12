КНДР сообщила о дате «церемонии» демонтажа крупнейшего ядерного полигона

В КНДР в период с 23 до 25 мая проведут «церемонию» по демонтажу крупнейшего ядерного полигона Пунгери. Об этом сообщает МИД страны.

«КНДР будет и в будущем выступать за тесные контакты и диалог с соседними странами и международным сообществом, чтобы обеспечить стабильность и мир на Корейском полуострове и на всем земной шаре», — говорится в заявлении северокорейского МИДа.

В министерстве отметили, что дата церемонии будет зависеть от погодных условий.

Как рассказали в МИДе, все туннели на полигоне, расположенном на северо-востоке КНДР, будут уничтожены взрывом. Также будут демонтированы исследовательские здания.

На мероприятие пригласят журналистов из США, Южной Кореи, Китая, России и Британии.

О закрытии ядерного полигона заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце апреля. Также он сказал, что КНДР перестанет проводить ракетные и ядерные испытания.