Теракт в Париже совершил выходец из Чечни

Следствие установило личность человека, который совершил вечером, 12 мая, теракт около Оперы Гарнье в Париже. Им оказался мужчина 1997 года рождения, выходец из Чечни. Об этом сообщает LeFigaro со ссылкой на директора кабинета префектуры полиции.

Родственников нападавшего полиция взяла под стражу.

Напомним, 12 мая в 20.47 неизвестный с ножом с криками «Аллаху акбар» стал атаковать случайных прохожих на улице Монсини во 2-м округе французской столицы. В результате погиб 29-летний мужчина. Четыре человека были ранены, из них двое — тяжело, их срочно доставили в больницу.

Сам нападавший, бросившийся с ножом на приехавшую через девять минут полицию, был застрелен сотрудниками правопорядка.

Примерно через полчаса после трагедии стало известно, что ответственность взяла на себя (запрещенная в России) террористическая группировка «ИГ».

Жизнь людей, получивших ранения, сейчас находится вне опасности (одному из них пришлось сделать операцию). Об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон, ночью посетивший раненых в больнице.

Президент Макрон через несколько минут после теракта выразил соболезнования пострадавшим и благодарность «сотрудникам полиции, нейтрализовавшим террориста». «Франция в очередной раз заплатила кровавую цену, но она не отступится перед кучкой врагов свободы», — написал Макрон.