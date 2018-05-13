Новая газета

Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Спорт

 

Сборная Россия по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). В составе россиян отличились Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Алексей Нестеров, Михаил Григоренко.

У Швейцарии отличились Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.

Сейчас команда России занимает второе место в турнирной таблице, набрав по итогам четырех игр 13 пунктов. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Следующий матч сборная России проведет 14 мая против команды Словакии.

Теги:
nt, хоккей, чм по хоккею
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