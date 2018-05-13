Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Сборная Россия по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира.
May 12, 2018
Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). В составе россиян отличились Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Алексей Нестеров, Михаил Григоренко.
У Швейцарии отличились Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.
Сейчас команда России занимает второе место в турнирной таблице, набрав по итогам четырех игр 13 пунктов. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.
Следующий матч сборная России проведет 14 мая против команды Словакии.