Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Россия по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). В составе россиян отличились Кирилл Капризов, Евгений Дадонов, Алексей Нестеров, Михаил Григоренко.

У Швейцарии отличились Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.

Сейчас команда России занимает второе место в турнирной таблице, набрав по итогам четырех игр 13 пунктов. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Следующий матч сборная России проведет 14 мая против команды Словакии.