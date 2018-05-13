Певица из Израиля выиграла «Евровидение-2018»

Израильская певица Нетта стала победительницей конкурса «Евровидение-2018», который проходил в Лиссабоне.

Представительница Израиля исполнила песню «Toy» и набрала 529 баллов по сумме оценок зрителей и профессионального жюри.

Второе место заняла участница с Кипра Элени Фурейра с песней Fuego. Она получила 436 баллов.

Тройку лидеров замкнул Сезар Сэмпсон из Австрии. Композиция Nobody But You позволила ему набрать 342 балла.

В этом году финал «Евровидения» проходил в Лиссабоне на арене Altice, в нем приняли участие представители 26 стран мира. Юлия Самойлова, представлявшая Россию с песней I Won’t Break, не прошла в финал «Евровидения».

В прошлом году Самойлову не пустили на территорию Украины для участия в «Евровидении-2017» в Киеве. Украина объяснила это решение тем, что певица ранее посещала Крым. В итоге ей позволили представлять Россию на конкурсе в 2018 году.