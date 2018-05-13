В Тбилиси полиция снесла палатки участников акции против жесткой борьбы с наркотиками

Сотрудники патрульной полиции в Тбилиси демонтировали шатры и палатки, установленные перед зданием парламента участниками акции протеста против проведения антинаркотических рейдов в ночных клубах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД республики.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек в состоянии алкогольного опьянения, но те заявили, что в акции не участвуют.

Как уточнил один из организаторов акции, несколько десятков участников акции, которые провели ночь в палатках, расценили действия полиции как провокацию, но не оказали сопротивления.

Накануне после рейдов полиции по клубам в Тбилиси, проведенных в ночь на 12 мая, в городе начались протесты. Протестующие выступают за смягчение наркополитики в Грузии. Между протестующими и полицией произошли столкновения. Некоторых участников акции задержали.