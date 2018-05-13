В трех христианских церквях Индонезии произошли взрывы

В индонезийском городе Сарабае террористы-смертники устроили взрывы в трех христианских церквях. В результате взрывов погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает Reuters.

Взрыв произошли в церкви Святой Марии, Пятидесятнической церкови и Индонезийской христианской церкови с разницей в несколько часов.

При организации взрывов в двух из них террористы использовали автомобиль и мотоцикл — они были припаркованы рядом с церквями, и полиция считает, что там находились бомбы.

Официальный представитель антитеррористического подразделения Ваван Пурванто заявил, что «за нападением стоит местная террористическая группировка». Он также не исключил, что теракты связаны с недавними беспорядками в специальной тюрьме, предназначенной для содержания подозреваемых и обвиненных в совершении террористических атак, в городе Депок (провинция Западная Ява), где несколько дней назад вспыхнул бунт заключенных-экстремистов.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственности за взрывы.