СМИ назвали имя напавшего на прохожих в Париже

Напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа звали Хамзат Азимов. Он получил гражданство Франции в 2010 году. Об этом сообщает портал France Info.

«Теперь мы знаем больше о нападавшем. Его звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года. Он получил французское гражданство в 2010 году», – говорится в сообщении.

Нападавший был в базе «S», куда заносятся люди, «представляющие угрозу для национальной безопасности». Появление этой информации вызвало поток критики в адрес спецслужб и МВД: почти каждый раз после теракта выясняется, что преступник был в базе «S».

Ранее посольство России во Франции запросило у французских властей информацию о гражданстве человека, который совершил нападение с ножом в Париже.

Напомним, что накануне вечером мужчина с ножом с криками «Аллаху акбар» напал на случайных прохожих на улице Монсини во 2-м округе французской столицы. В результате погиб 29-летний мужчина. Четыре человека были ранены, из них двое — тяжело, их срочно доставили в больницу.

Сам нападавший, бросившийся с ножом на приехавшую через девять минут полицию, был застрелен сотрудниками правопорядка.

Сообщалось, что нападавший — выходец из Чечни. Его родителей полиция взяла под стражу. Ответственность за нападение взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».