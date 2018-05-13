Роскомнадзор разблокировал более 8 тысяч IP-адресов Alibaba

Блокировка подсети компании Alibaba, введенная из-за запрета мессенджера Telegram, снята. Об этом в сообщается на сайте Роскомнадзора.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс. IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории России после того, как мессенджер отказался передать ключи для дешифровки переписки пользователей по требования ФСБ. Однако мессенджер продолжает работать у большинства россиян. Telegram просил Верховный отменить приказ ФСБ о порядке передачи мессенджерами ключей дешифровки, однако в марте суд встал на сторону спецслужбы.