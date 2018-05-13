В Москве проходит акция в поддержку Telegram

В Москве началась согласованная акция «За свободный интернет» в поддержку мессенджера Telegram Павла Дурова, который блокируется Роскомнадзором с середины апреля.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На митинге начались задержания националистов. Как сообщает ОВД-Инфо, задержали более 20 человек из «Черного блока», комитета «Нация и свобода» и Ассоциации народного сопротивления. Их везут в ОВД «Красносельское».

На митинге в Москве начали задерживать активистов, и довольно жестко. Фото: Юрий Белят, RTVI pic.twitter.com/UOjSfgtP8F — RTVI (@RTVi) May 13, 2018

Митинг на проспекте Академика Сахарова. Заявленное количество участников — 5 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», к 14:15 на акцию собралось более тысячи человек.

Люди пришли с плакатами «Свободный интервент. Свободная Россия», «Бумажные самолетики не заблокируешь», «Открытая Россия за свободный интервент» и т. д. Участники акции кричат ««Раз два три Путин уходи», «Россия будет свободной», «Жарова в отставку».

Фото: Анастасия Куц

По данным ОВД-Инфо, у рамок металлоискателей перед митингом задержали лидера националистического «Черного блока» Владимира Ратникова (Комарницкого). По его словам, полицейские подошли к мужчине проверить документы, забрали атрибутику и задержали его. Участника акции повезли в ОВД «Красносельский».

Соорганизаторами акции выступили партии ПАРНАС, «Гражданская инициатива», «Яблоко», «5 декабря», «Демвыбор», Пиратская партия России и движение «Открытая Россия».

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30 апреля на проспекте Академика Сахарова также прошел митинг в поддержку Telegram, в котором, по данным МВД, приняли участие 7,5 тысяч человек.