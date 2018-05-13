Футбольный клуб ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА победили махачкалинский «Анжи» в последнем туре чемпионата России среди команд премьер-лиги.
ПОБЕДА! МЫ СНОВА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!! 🔴🔵 #ЦСКАанжи pic.twitter.com/DEeuuaM5RC— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 13, 2018
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
В свою очередь, московский «Спартак» дома уступил столичному «Динамо» (0:1) и завершил чемпионат на третьем месте.
Таким образом, ЦСКА поднялся в турнирной таблице на второе место в турнирной таблице и завоевал путевку в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. «Спартак», финишировавший на третьем месте, также выступит в Лиге чемпионов, но начнет свой путь с квалификационной стадии.
Четвертое место занял «Краснодар», который в последнем туре сыграл вничью с «Рубином» (1:1), и в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.
Ранее стало известно, что чемпионат России выиграл московский «Локомотив».