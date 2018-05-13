Кадыров подтвердил чеченское происхождение напавшего на прохожих в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об ответственности властей Франции за то, что уроженец республики Хасан Азимов напал на людей в центре Парижа. Об этом глава Чечни сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в 14-летнем возрасте юноша получил российский паспорт, однако по достижении 20 лет документ не поменял. Соответсвенно, документ сейчас недействителен, добавил политик.

«Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — написал глава Чечни.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник, в Чечне ведутся опросы родственников и знакомых Азимова.

Накануне мужчина напал на прохожих в центре Парижа. В результате один человек погиб и четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили преступника. Во время нападения он выкрикивал: «Аллаху акбар». Родителей нападавшего взяла под стражу полиция. Ответственность за нападение взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».