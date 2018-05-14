На задержанных участников митинга в защиту свободного интернета составили протоколы

На всех задержанных в ходе митинга «За свободный интернет» составлены протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил Алексей Прянишников, член федерального совета движения «Открытая Россия», которое выступало соорганизатором мероприятия, передает Интерфакс.

«11 задержанных были доставлены в ОВД Мещанский, еще 14 человек — в ОВД Басманный. На них составлены протоколы по 20.2 (КоАП РФ, „Нарушение правил проведения массовых мероприятий“). При этом в полиции утверждают, что их задержали по просьбе организаторов, хотя они покинули мероприятие сами и ни у кого к ним претензий не было», — сказал Прянишников.

Он добавил, что почти всех задержанных отпустили их ОВД, их ожидают суды.

По данным ОВД-Инфо, на одну из задержанных — Лидию Осипову — составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания»). Она останется в ОВД до суда. Ранее Осипову задерживали во время акции зоозащитников на животноводческой выставке.

Ранее в Москве прошел согласованный с властями митинг «За свободный интернет» на проспекте Академика Сахарова. Соорганизаторами акции выступили партии ПАРНАС, «Гражданская инициатива», «Яблоко», «5 декабря», «Демвыбор», Пиратская партия России и движение «Открытая Россия».

По данным полиции, в митинге приняли участие около 1 тысячи человек. По оценкам организаторов на митинге собрались 2,5–3 тысячи человек.

Напомним, что в конце апреля на проспекте Академика Сахарова прошел митинг в поддержку Telegram, в котором, по данным МВД, приняли участие 7,5 тысяч человек.