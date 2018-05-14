Казанский «Зенит» в шестой раз выиграл волейбольную Лигу чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» стали победителями Лиги чемпинов-2017/18, обыграв в решающем матче итальянскую команду «Кучине Лубе», передает Интерфакс.

Встреча закончилась со счетом 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15) в пользу «Зенита».

Таким образом, казанский клуб в четвертый раз подряд стал победителем турнира.

С 2012 года Лигу чемпионов выигрывают исключительно российские клубы: шесть раз «Зенит», по разу — «Локомотив» (Новосибирск) и «Белогорье» (Белгород).