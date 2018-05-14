Глава МВД Грузии извинился за действия властей перед участниками акции против антинаркотических рейдов

Глава МВД Грузии Георгий Гахария извинился перед участниками акции в центре Тбилиси против антинаркотических рейдов за действия властей и сотрудников полиции, «если они создали вам какую-либо опасность». Об этом сообщает Интерфакс.

На переговорах между главой МВД и организаторами акции было решено прекратить протест. Гахария пообещал детально разобраться в спецоперации в двух ночных клубах и начать смягчение политики в области оборота наркотиков на законодательном уровне.

«Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране», — сказал министр.

В Тбилиси у парламента снесли палаточный городок протестующих против проведения жестких антинаркотических рейдов в клубах, но протест продолжается второй день. Видео: Гиа Рчеулишвили https://t.co/7nvLmee845 pic.twitter.com/cEPZMpfEtK — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 13, 2018

По словам собеседницы «Новой газеты», которая присутствовала на акции, неподалеку от здания парламента проходила контракция агрессивно настроенных правых сил, известных как «Грузинский марш». Полиция сдерживала натиск националистов.

«Полиции удалось избежать столкновений между митингующими и сторонниками «Грузинского марша». Всех митингующих вывели через парламент и увезли из эпицентра на автобусах», – сказала она.

Напомним, что в ночь на 12 мая несколько тысяч человек собрались на площади перед парламентом Грузии после антинаркотических рейдов полиции по клубам в Тбилиси. Полицейские отбирали у посетителей клубов телефоны и личные вещи, заламывали им руки, требовали покинуть помещение. Посетители заведений, в которых прошла операция, заявляли, что подверглись насилию и унижению.

Между протестующими и полицией произошли столкновения. Некоторых участников акции задержали.

Ночью сотрудники патрульной полиции в Тбилиси демонтировали шатры и палатки, установленные перед зданием парламента участниками акции. На следующий день, 13 мая, протестующие вновь собрались у здания парламента.