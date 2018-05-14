Глава MI5 обвинил Россию в «вопиющих нарушениях» международных норм

Генеральный директор британской спецслужбы MI-5 Эндрю Паркер собирается заявить о «вопиющих нарушениях» Россией международных правил из-за «дела Скрипаля» и предупредит Москву о риске стать «еще более изолированнным изгоем». Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на текст речи перед европейскими коллегами.

По данным издания, Паркер уверен, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля было «преднамеренным, вредоносным актом» Кремля. В связи с этим, он намерен предупредить, что Москву ожидает еще большая изоляция.

Кроме того, глава MI5 в ходе выступления осудит «беспрецедентные» уровни «дезинформации» со стороны России после отравления и призовет «пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и запутывания, которые льются из (российской) машины пропаганды».

Напомним, бывший российских разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Полиция установила, что самая высокая концентрация вещества обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей и на скамейке, на которой их нашли. Россия свою причастность к инциденту отрицает.