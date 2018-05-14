Пресс-секретарь «Роснефти» извинился перед армянским премьер-министром Николом Пашиняном

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился перед главой армянского правительства Николом Пашиняном за высказывания о ситуации в Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пашиняна.

Как уточняет пресс-службы армянского премьера, Леонтьев подчеркнул, что неуместная эмоциональность его комментария исходила исключительно из обеспокоенности за судьбу Армении, которую он считает близким историческим союзником России. Его комментарий, отметил он, никак не связан с позицией «Роснефти». Он выразил надежду, что его неосмотрительное поведение не отразится на позитивном сотрудничестве российской компании с Арменией.

Леонтьев подтвердил РИА Новости, что отправил письмо.

«Да, я прислал письмо с извинениями, но в том числе потому, что получилось недоразумение, я от имени „Роснефти“ никаких заявлений не делал. Компания не имеет к этому никакого отношения. Это моя личная позиция и это личные извинения», — подчеркнул он.

Леонтьев отметил, что «некоторые заявление были не совсем корректными и чрезвычайно резкими».

3 мая пресс-секретарь «Роснефти» на радио «Комсомольская правда» заявил, что народ Армении существует «благодаря и исключительно» поддержке России и что без нее «не было бы никакой Армении». Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал его высказывания «опасной провокацией с очевидными проявлениями абсолютного бескультурья». Кремль заявил, что высказывания Леонтьева «не имеют и не могу иметь ничего общего с официальной линией Москвы».

Напомним, что в Армении в середине апреля начались акции протеста против власти и коррупции в стране, которые привели к отставке премьера Сержа Саргсяна. 8 мая лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьер-министром Армении, после повторного голосования депутатов в Национальном собрании страны.