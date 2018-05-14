ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тысяч рублей, который на мессенджер наложили за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Об этом рассказал адвокат Дамир Гайнутдинов, передает ТАСС.

«ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу на штраф в 800 тысяч рублей, а также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram. Нам предложили подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», — сказал юрист.

Напомним, в октябре 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи спецслужбам данных, необходимых для декодирования переписки пользователей (часть 2 статьи 13.31 КоАП). Основатель мессенджера Павел Дуров обвинил ФСБ в нарушении Конституции.

12 декабря Мещанский суд Москвы отказался отменять штраф, наложенный на мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.