РИА Новости: председатель Конституционного суда может покинуть свой пост

Валерий Зорькин может в этом году уйти с поста председателя Конституционного суда (КС), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Его место может занять начальник государственно-правового управления президента России Лариса Брычева.

«Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, как и Брычева, может «в скором времени стать судьей Конституционного суда». Для этого не придется отправлять в отставку действующих судей КС, несколько вакантных мест там уже существует, добавил собеседник издания.

Должность председателя ГПУ президента может занять глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Напомним, что в январе Совет федерации переназначил господина Зорькина на пост главы КС на шестилетний срок. Он возглавляет КС с 1 ноября 1991 года с перерывом в 1993–2003 годах.