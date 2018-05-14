В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за помощь в введении санкций

В Госдуму внесли законопроект, который вводит уголовную ответственность за соблюдение санкций и за действия, которые способствуют их введению. Документ опубликован на официальном сайте размещения законопроектов.

Депутаты предлагают наказывать людей за «умышленные действия, которые привели или могли привести к введению санкций». За эти действия они предлагают либо штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, либо лишать свободы на срок до трех лет со штрафом в 200 тыс. рублей.

За совершение «операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера» депутаты предлагают штрафовать на сумму до 600 тыс. рублей или огранивать свободу сроком до четырех лет.

Среди авторов законопроекта лидеры всех четырех думских фракций. По данным «Российской газеты», документ получил положительные заключения правительства и Верховного суда.

Напомним, о планах ввести уголовную ответственность для тех, кто соблюдает антироссийские санкции или способствует их введению, было объявлено после того, как США расширили санкционный список (они включили в него несколько российских бизнесменов, например, Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга).