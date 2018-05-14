Благотворительные организации попросили вывести лекарства и медтехнику из-под закона о санкциях

Некоммерческие организации, которые помогают больным, попросили парламент не допустить включения лекарств и медтехники в перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров, сообщает «Коммерсантъ».

Письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совфеда Валентины Матвиенко подписали руководство фонда Константина Хабенского, фондов «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Галчонок», «Вера» и др.

В письме говорится, что законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, лишает клиники и хосписы медтехники и расходных материалов, которым нет аналогов. Кроме того, благотворительные организации не смогут ввозить в Россию незарегистрированные лекарства, необходимые пациентам клиник.

Авторы обращения просят не просто убрать из законопроекта упоминание запрета на импорт лекарств и медтехники, но «не допустить их включения в перечень запрещенных для импорта товаров, который будет составлять и утверждать правительство.

«Законопроект в том виде, в каком его будут рассматривать в первом чтении, вообще сводит всю работу фонда „Подари жизнь“, всю работу наших врачей практически на нет», — отметила учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. По ее словам, «сейчас в тексте не хватает конкретики, которая четко и ясно даст понять, что в запрещающем законе не может быть лекарств, медицинского оборудования, расходных материалов и вообще всего, что касается лечения больных».

Напомним, 11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы предложил ко второму чтению убрать из проекта закона упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. Однако у правительства остается возможность запретить ввоз любой продукции и сырья, исключение составляют жизненно необходимые товары, которые не производятся в России.

Законопроект, о котором идет речь, внесли в Госдуму в апреле, 15 мая состоится первое чтение. В числе авторов — Володин и лидеры всех парламентских фракций. Документ разработали в ответ на расширение США санкционного списка. Под санкции попали несколько крупных российских бизнесменов, в их числе Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.