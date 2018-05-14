О размере помощи «не хотелось бы говорить». Попавшая под санкции компания Вексельберга уже получила господдержку

Компания «Ренова», принадлежащая миллиардеру Виктору Вексельбергу и попавшая под санкции США, получила государственную поддержку. Об этом сообщили РИА Новости и РБК со ссылкой на слова и.о. министра финансов Антона Силуанова.

Силуанов отметил, что о размере госпомощи ему «просто не хотелось бы» говорить. И.о. главы Минфина лишь отметил, что «Ренова» получила помощь неделю назад.

Он также рассказал, что правительство прорабатывает вопросы поддержки других компаний, попавших под санкции США. Речь идет о компаниях миллиардера Олега Дерипаски UC Rusal и «ГАЗе».

«Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, — Промсвязьбанка», — добавил Силуанов, отметив, что правительство не рассматривает возможность выкупа части акций En+ и UC Rusal.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Вексельберг отправил в правительство список мер по поддержке активов. Среди которых назывались такие, как рефинансирование в госбанках кредитов на сумму 820 млн евро, получение госзаказов, таможенные льготы и нулевые ставки на импорт сырья для производства компании.

По информации газеты, Вексельберг даже попросил запретить ввоз газированных напитков Evian и Perrier, чтобы поддержать «Байкал холдинг», входящий в состав «Реновы».

Напомним, активы компании «Ренова» на 1,5–2 млрд долларов были заморожены из-за новых американских санкций, введенных Минфином США 6 апреля.