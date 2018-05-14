Кудрин согласился на предложение «Единой России» возглавить Счетную палату

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, о своем решении он объявил на брифинге в Госдуме, пишут «Ведомости».

«Благодарю за выдвижение „Единую Россию“, я согласился, я понимаю те задачи, которые стоят перед Счетной палатой: Счетная Палата должна отвечать на вопрос, почему что-то получается, что-то нет. Хочу отметить, что говорю о необходимости совершенствования контроля», — заявил Кудрин по итогам консультаций с депутатами фракции «Единая Россия».

Читайте также Странное возвращение. На новом посту у Кудрина официально будет прямой доступ к Путину

На своей странице в фейсбуке Кудрин назвал четыре цели своей работы в Счетной палате:

борьба с коррупцией;

четкая увязка стратегических целей развития России с бюджетом, в том числе с государственными программами и национальными проектами;

совершенствование методов контроля, в том числе активнее переходить к большей цифровизации процессов, шире использовать риск-ориентированный подход;

полная и безусловная открытость аудита, в частности, Счетная палата должна открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач.

Напомним, 11 мая сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату. О том, что Кудрин получил такое предложение, стало известно в прошлый четверг. Для него это предложение стало неожиданным.