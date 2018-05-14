«Коммерсант»: в администрации президента не поддержали закон об удалении ложной информации в соцсетях

В администрации президента (АП) не видят необходимости в принятии законопроекта депутатов от «Единой России» Сергея Боярского и Андрея Альшевского об удалении недостоверной информации из соцсетей по требованию государственных органов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации газеты, в АП не видят необходимости принимать закон даже с учетом поправок, которые могут быть подготовлены ко второму чтению. К 11 мая как раз истек срок приема этих поправок.

При этом глава комитета по информполитике Леонид Левин заявил, что рабочая группа по законопроекту находится в стадии формирования. «Сначала мы проанализируем поступившие поправки, изучим замечания, изложенные в заключениях членов экспертного совета при комитете, и предложения, высказанные на общественных слушаниях», — добавил Левин.

Однако источник «Коммерсанта», утверждает, что поправок «поступило немного». По его словам, Боярский внес «несколько технических поправок, которые в основном касаются исправления падежей».

В проекте закона депутаты предложили ввести понятие «публичная сеть» и обязать ее следить за распространением «ложной информации», в случае обнаружения такой информации «публичная сеть» должна удалить эту информацию после обращения государственных органов. Если она откажется это делать, то ей грозит блокировка.

Депутаты указывали, что этот закон направлен на социальные сети и мессенджеры, а поводом к его принятию послужили действия украинского пранкера, сообщившего о завышенном количестве погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Однако представители соцсетей высказывались отрицательно об инициативе депутатов. Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев заявил «Новой газете», что «в текущем виде закон не будет работать и написан по принципу “бей своих, чтобы чужие боялись”».

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Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян посчитал, что те сервисы, у которых нет возможности проверять достоверность тех или иных публикаций, будут удалять любые сведения. «Вряд ли владельцы компаний наймут тысячи модераторов и будут исполнять тот алгоритм, который прописан в законе», — заявил Дарбинян.

По мнению эксперта по кибер-безопасности Александра Литреева, цель предлагаемых депутатами новых правил — установить цензуру. Они также нужны для того, чтобы удалять, например, расследования оппозиционера Алексея Навального, заявил эксперт.

На вопрос «Новой газеты» не кажется ли, что закон является проявлением цензуры в интернете и попыткой государства установить контроль, автор законопроекта Боярский ответил так:

«Нет, не кажется. Ограничение скорости движение не ограничивает право на передвижение человека. Мы лишь ограничиваем распространение информации под видом недостоверной», — заявил депутат.