Игорь Чайка решил заняться внедрением блокчейна в промышленность

Игорь Чайка, сын генпрокурора России Юрия Чайки, вложил 400 млн рублей в Национальную инжиниринговую корпорацию (НИК), которая займется внедрением блокчейна в промышленность. Об этом рассказали РБК сам бизнесмен и совладелец НИК Алексей Трошин.

НИК будет заниматься хай-тек инжинирингом, в частности интернетом вещей и блокчейном. Кроме того, компания создаст первые в России предприятия с системами «Индустрии 4.0», предусматривающие сквозную цифровизацию всех физических активов предприятий и их интеграцию в единую экосистему.

Чайка может принять участие в анонсированной госпрограмме «Цифровая экономика», считают опрошенные изданием эксперты. напомним, правительство утвердило эту программу летом 2017 года. Она рассчитана до 2024 года и предполагает развитие в России экономики на базе цифровых данных.

Игорю Чайке принадлежат активы в различных отраслях, например, он владеет компанией по торговле зерном и выращиванию шампиньонов, торгует шпалами и занимается застройкой в Москве и Подмосковье.

ООО «Хартия» бизнесмена в 2015 году выиграло контракт по вывозу мусора из Москвы, в апреле 2018 года стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской и Тульской областях, и тогда же выиграла конкурсы на утилизацию мусора из Подмосковья.