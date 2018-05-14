СМИ: Абызова не позвали в новый кабинет министров

В новом составе правительства не будет и.о. министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, ему поручили «заниматься большим государственным проектом», утверждает источник РБК.

При этом другой источник рассказал, что Абызов уже рассказал некоторым сотрудникам своего аппарата о том, что не будет работать в новом правительстве.По информации издания, структура, которой руководит Абызов, сохранится, но будет преобразована «с акцентом на контрольно-надзорную деятельность».

Как рассказал директор и соучредитель АНО «Инфокультура» Иван Бегтин, «открытое правительство» в том виде, в котором оно задумывалось уже и так не существует. Его функции распределены между Аналитическим центром при правительстве, «Аналитическим центром "Форум"» и правительственной комиссией.

Бегтин также уточнил, что последние полгода команда Абызова занималась реформой надзорно-контрольных ведомств, куда входят 16 таких органов, в том числе Роскомнадзор, Ростехнадзор, ФАС и другие.

Напомним, Михаил Абызов назначили на должность министра в мае 2012 года. В его задачи входила работа по курированию «открытого правительства», которое появилось по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева.