СПЧ потребовал расследовать случаи нападения казаков на участников акции 5 мая

Совет при Президенте России (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека заявил о необходимости наказать всех людей, которые допустили насилие на акции оппозиции 5 мая. Заявление СПЧ опубликовано на его сайте.

Совет пообещал следить «за принятием решений о возбуждении уголовных дел по событиям 5 мая или об отказе в их возбуждении, чтобы своевременно информировать об этом главу государства, добиваясь соблюдения закона и прав граждан».

В СПЧ рассказали, что 11 мая состоялось совместное заседание постоянных комиссий, на котором заслушили информацию о проделанной работе. Совет напомнил, что 6 мая направил запросы в органы правопорядка и уточнил, что заявления были отправлены в МВД России, ГУ МВД России по Москве, департамент региональной безопасности правительства Москвы и другие органы власти.

«Собранные материалы станут предметом тщательного анализа и обсуждения в Совете, с приглашением представителей органов внутренних дел, Росгвардии, прокуратуры, региональных органов исполнительной власти, институтов общественного контроля, правозащитных организаций», — заявили в СПЧ.

«Этот шаг важен, потому что заявление СПЧ становится официальным заявлением только после того, как оно набирает больше половины голосов, что обычно сделать крайне сложно — не столько из-за разногласий внутри совета, сколько потому, что многие просто не реагируют на сообщения, которые рассылаются, — обьясняет член Совета Леонид Никитинский. — Здесь же удалось в течение двух дней собрать больше половины голосов, что показывает наше серьезное отношение к этому вопросу. Кроме того, сыграла свою роль история с выходом из Совета Максима Шевченко, хотя, на мой взгляд, это было сделано несколько преждевременно и напоказ. Тем не менее, это, конечно, повлияло на ситуацию. Несомненно, это заявление стоило сделать раньше, еще 6 мая, но получилось как получилось».

Отвечая на вопрос о том, солидарен ли с заявлением глава СПЧ Михаил Федотов, Никитинский ответил: «Да, он тоже был готов подписать аналогичное заявление, но заявление Совета более весомо».

Напомним, журналист Максим Шевченко заявил о выходе из СПЧ из-за отсутствия реакции на избиения и аресты митингующих во время акции оппозиции 5 мая. Глава СПЧ Михаил Федотов отверг обвинения, рассказав, что подготовка заседания по событиям 5 мая началась уже на следующий день. При этом он отметил, что Совет не занимается пиаром.

Всероссийская акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь» прошла в российских городах 5 мая. Она была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. В Москве на акции заметили казаков. Между ними и протестующими произошла потасовка с применением кулаков и нагайек. Полиция не вмешивалась. Позднее издание The Bell сообщило, что «Центральное казачье войско» (у людей в форме казаков были нашивки этой организации) имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов.