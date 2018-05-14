РИА Новости рассказало о составе обновленного кабинета министров

В новый кабинет министров могут не войти и.о. обязанности министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра транспорта Максим Соколов и и.о. министра Михаила Абызова, утверждают источники РИА Новости.

По информации агентства, и.о главы МИД Сергей Лавров и и.о. главы Минобороны Сергей Шойгу останутся на занимаемых должностях. Кроме того, источник The Bell во внешнем политическом ведомстве и спецслужбах также подтвердил информацию о назначении Лаврова.

Более того, собеседник РИА Новости сказал, что и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров «скорее всего» сохранит свой пост. Алексей Гордеев и Антон Силуанов будут совмещать должности вице-премьеров с руководством Минсельхоза и Минфина одновременно.

Источники РБК утверждают, что министр Владимир Мединский также останется в обновленном кабинете министров, а источники «Коммерсанта» уверяют, что руководителя Минэнерго Александра Новака также позвали в кабинет.

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Ранее РБК уже сообщало, что Абызов уйдет с занимаемой должности, но будет работать над другим «большим государственным проектом». СМИ также рассказывали о переходе председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в Конституционный суд.

Кроме того, речь шла о разделении Минобрнауки на два министерства: образования и науки. По словам депутата Олега Смолина, сферу образования будет курировать Ольга Васильева, а науки — заместитель Васильевой Григорий Трубников.

Несколько источников рассказали RTVI, что Лавров собирается уйти в отставку. При этом, как утверждал телеканал, глава МИД может перейти на «почетную должность», например, в «Совете безопасности России».

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