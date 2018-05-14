Собянин предложил разрешить дачникам голосовать за мэра за пределами города

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил «впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города». Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Мосгордумы.

«Технически сделать это [организовать голосование за пределами Москвы] будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно», — написал Собянин в своем персональном блоге.

Он рассказал, что обсуждал эту идею с Центроизбиркомом и что «коллеги поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан».

Мэр напомнил, что впервые технология «мобильный избиратель», позволяющая голосовать не по месту жительства, была опробована на последних выборах президента.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Свое предложение Собянин объяснил тем, что в этот день многие москвичи будут на дачах, а не в городе.