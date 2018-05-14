Москалькова потребовала перевести Алексея Малобродского под домашний арест

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости перевода фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

«Важно ему заменить [меру пресечения] на домашний арест. Я с таким ходатайством вышла, следователи поддержали», — цитирует ее ТАСС.

Москалькова удивилась позицией прокуратуры, которая возражает против данной меры. Напомним, ранее в Следственном комитете также заявили, что позиция Генпрокуратуры, которая не поддерживает перевод Малобродского под домашний арест, «не соответствует разумной практике».

Омбудсмен рассказала, что в понедельник навестила Малобродского, который находится в палате под охраной трех конвоиров. «Когда я приехала, никаких наручников не было, но я узнала достоверно, что он приковывался наручниками, и поэтому был долгий спор с начальником ГУВД Москвы», — сообщила она.

Напомним, 10 мая Малобродского госпитализировали в тяжелом состоянии в 20-ю клиническую больницу Москвы из Басманного суда, где рассматривалось ходатайство о его переводе из СИЗО под домашний арест. В кардиореанимации его приковали наручниками к кровати.

Первоночально у Малобродского заподозрили инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился. По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, он проведет в больнице не менее недели.

27 апреля Басманный суд отклонил ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского под домашний арест, а затем, 10 мая, отказал и в рассмотрении повторного ходатайства следствия. Апелляция назначена на 21 мая в Мосгорсуде.

Малобродский является единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который содержится в СИЗО. Он находится под арестом с лета 2017 года. Его обвиняют в хищении бюджетных средств на спектакли проекта «Платформа». Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.