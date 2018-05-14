В России появится скоростная магистраль Екатеринбург – Челябинск. Время в пути составит один час

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился построить высокоскоростную магистраль из аэропорта Екатеринбурга в аэропорт Челябинска к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра.

«Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и по своим личным делам, и даже в необходимых случаях на работу: весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим», — отметил Медведев.

По его мнению, строительство магистрали положительно повлияет на развитие тех районов, через которые ее построят.

Сейчас путь на машине из одного города в другой составляет примерно три часа (расстояние составляет чуть больше 200 км). Дорога на поезде займет 4,5 часа. Новый проект предполагает создание четырех промежуточных станций: аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово.

Строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (УВСМ) также поможет организовать транзитное движение скоростных поездов Нижний Тагил — Челябинск, Челябинск — Тюмень. По замыслу авторов проекта, в конечно итоге на базе УВСМ должны запустить ночные высокоскоростные поезда Москва — Челябинск и Екатеринбург — Астана.