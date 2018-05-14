В Подмосковье неизвестные подожгли мусорный полигон «Ядрово»

В ночь на понедельник неизвестные попытались поджечь свалку «Ядрово» в Волоколамском районе, сообщил Интерфаксу один из акционеров полигона Алексей Волошин.

Он рассказал, что на новом участке полигона разлили бензин и подожгли. Люди, которые это сделали. убежали. На место приехала полиция и нашла следы. Пожар был потушен спецтехникой.

Произошедшее вызвало беспокойство у руководства полигона, обсуждается закрытие нового участка, добавил Волошин. «Мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся. По людям стрелять начали, поджигать», — пояснил он.

12 мая на Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки. В этот же день в Волоколамске прошел очередной митинг, на котором призвали закрыть свалку.

Напомним, митинги против полигона начались в марте, когда к медикам за помощью обратились дети. Это произошло после выбросов свалочного газа. 14 апреля старый участок полигона перестал принимать мусор, однако завоз мусора продолжился на новый участок полигона, которая была построена по современным технологиям.