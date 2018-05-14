«Мы не обязаны выслушивать наставления диктатора»: глава МИД Франции ответил Кадырову

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник, 14 мая, ответил на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, накануне Кадыров возложил на французские власти «всю ответственность» за «воспитание»Хасана Азимова, совершившего теракт в Париже. Французский министр назвал заявление Кадырова «нестерпимым».

«Мы не обязаны выслушивать наставления от диктатора, который не соблюдает даже начальные принципы верховенства права у себя в регионе и к тому же хорошо знает, что тысячи чеченцев воюют в рядах "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в России)», —заявил Ле Дриан корреспонденту AFP в Лондоне после своей встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, 13 мая Рамзан Кадыров заявил, что «вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции». «В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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За день до этого 20-летний уроженец Чечни Азимов напал на прохожих в центре Парижа. В результате один человек погиб и четверо получили ранения. Сотрудники полиции застрелили преступника.