СК решил отпустить Алексея Малобродского под подписку о невыезде: для этого не нужно решения суда

Алексей Малобродский. Фото: Светлана Виданова, «Новая газета»

Следственный комитет (СК) решил изменить меру пресечения на подписку о невыезде фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как заявила «Новой газете» адвокат Малобродского Ксения Карпинская, охрана с палаты, в которой находится Алексей Малобродский, пока не снята. Конвой ждет официального документа от следователей.

объяснение Ранее СК дважды выступал с ходатайством о переводе Алексея Малобродского под домашний арест, но Басманный суд дважды отклонял эту инициативу. По процедуре, решения, связанные с ограничением свободы, требуют решения суда. Нынешняя инициатива иного порядка: Малобродского отпускают под подписку, для этого решения суда не требуется. Следственный комитет мог выйти с такой инициативой и раньше — и не доводить дело до реанимации.

Напомним, 27 апреля Басманный суд отклонил ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского под домашний арест, а затем, 10 мая, отказал и в рассмотрении повторного ходатайства следствия. В тот же день Малобродского госпитализировали из зала суда в тяжелом состоянии в 20-ю клиническую больницу Москвы. В кардиореанимации его приковали наручниками к кровати.

14 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости перевода Малобродского из СИЗО под домашний арест, а также выразила удивление позицией Генпрокуратуры, которая не поддерживает перевод Малобродского под домашний арест. В СК также заявляли, что позиция прокуратуры «не соответствует разумной практике».