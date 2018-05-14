США перенесли посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В Секторе газа начались протесты

В Иерусалиме прошла официальная церемония открытия американского посольства в Израиле, которое перенесли из Тель-Авива. Об этом сообщил CNN.

Standing next to Ivanka Trump, Treasury Secretary Steve Mnuchin reveals the seal of the US embassy, making the embassy's move from Tel Aviv to Jerusalem official https://t.co/SvMeJoDE9S pic.twitter.com/9aThAZuThv — CNN (@CNN) May 14, 2018

На мероприятие приехали заместитель госсекретаря США Джон Салливан, дочь и советник американского президента Иванка Трамп, ее супруг Джаред Кушнер, а также министр финансов США Стивен Мнучин.

«От лица 45-го президента Соединенных Штатов Америки мы официально приветствуем вас впервые в посольстве США в Иерусалиме, столице Израиля. Спасибо вам», — сказала Иванка Трамп.

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Однако против открытия посольства выступили в Палестине. Общее число протестующих, по информации армии обороны Израиля, составляет 35 тысяч человек.

Израильская сторона уже применила слезоточивый газ и резиновые пули, однако палестинский Красный Крест заявил, что у пострадавших ранения от боевых патронов. Более того, палестинские власти утверждают, что погиб 41 участник акции, а пострадали 700 человек.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что власти страны признают Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы устроили беспорядки в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Против решения США выступил целый ряд мусульманских стран и Генассамблея ООН.

В Иерусалиме одну из площадей также должны переименовать в «Площадь США в честь Дональда Трампа», 7 мая в городе также установили дорожные указатели с надписью «Посольство США».