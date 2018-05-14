Суд отклонил жалобу на блокировку сайтов проектов Ходорковского

Суд отклонил иск Михаила Ходорковского к Роскомнадзору и Генпрокуратуре о признании незаконной блокировки сайтов его проектов «Ходорковский.ру», «Открытая Россия», «МБХ медиа» и «Вместо Путина». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как отмечает издание, прокуратура утверждала, что эти четыре проекта связаны, ссылаясь на материалы на заблокированных сайтах.

«При этом представитель Роскомнадзора и Генпрокуратуры не смог ответить на вопрос адвоката Сергея Бадамшина о том, какие материалы с заблокированных сайтов нужно удалить. Защита намерена опротестовать решение суда», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Открытой России» и внес его в реестр из-за публикации призывов к массовым беспорядками и экстремизму. О каких именно публикациях идет речь не уточнялось.

После блокировки сайта редакция начала работать над новым проектом «МБХ Медиа», сайт которого также был заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

В апреле прошлого года Генпрокуратура признала нежелательными связанные с Михаилом Ходорковским британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении «Открытая Россия» отмечают, что не имеют отношения к этим структурам.