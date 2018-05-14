Суд оштрафовал на тысячу рублей казака за «хулиганские действия» против участников акции 5 мая

Тверской суд Москвы оштрафовал казака Евгения Федорченко за мелкое хулиганство на акции протеста «Он нам не царь» на Пушкинской площади 5 мая. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах»), сообщили в пресс-службе.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Также ходе судебного заседания Федорченковым было пояснено, что является казаком, состоит в общественной организации», — уточнила Дзюрко.

По данным телеграм-канала Mash, связанного с Life, мужчина родился в Одесской области и «был одним из тех, кто избивал людей нагайкой на Тверской».

Напомним, что акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь» прошла в российских городах 5 мая. Она была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая.

На московской акции были замечены люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». Они били участников акции протеста кулаками и нагайками, при этом полиция не вмешивалась в их действия. Позднее издание The Bell сообщило, что «Центральное казачье войско» имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов.

Совет при Президенте России (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека потребовал наказать всех людей, которые допустили насилие на акции оппозиции 5 мая.