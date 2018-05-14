Сборная России обыграла Словакию в матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу россиян. В их составе отличились Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов, Илья Михеев.

📸 Яркие фотографии матча Россия - Словакия уже прибыли из Копенгагена и ждут, когда вы их поскорее посмотрите: https://t.co/UoZHxK9YT7 pic.twitter.com/Oc8yzBxWlf — Хоккей России (@russiahockey) May 14, 2018

По итогам шести встреч сборная России набрала 16 очков и занимает в группе, А второе место. На один балл она отстает от лидирующей Швеции, с которой ей предстоит сыграть 15 мая.

Ниже второго места сборная России уже не опустится, поскольку на четыре очка — за тур до финиша группового этапа — опережает занимающую трете место Чехию.

Чемпионат мира, проходящий в Дании, завершится 20 мая.