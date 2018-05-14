В КПРФ решили выдвинуть экс-депутата ГД Кумина кандидатом на выборах мэра Москвы

КПРФ планирует выдвигать кандидатом на выборах мэра Москвы Вадима Кумина, заявил Геннадий Зюганов, передает Интерфакс.

«Мы считаем, что кандидатура, которая будет выдвинута, должна соответствовать уровню Москвы, уровню нынешних задач, сложности проблем, одновременно, это должен быть человек, способный ответить на вызовы и предложить альтернативную программу. В этом отношении, на мой взгляд, ближе всего стоит к возможности выдвинуть кандидатуру и получить широкую поддержку объединенных левых центристских и деловых кругов Вадим Кумин», — сказал Зюганов.

Он напомнил, что Кумин «работал в Мосгордуме, возглавлял комитет, который занимался крупными проблемами в промышленности, энергетике, он возглавлял крупную фирму, которая занималась строительством энергообъектов, в том числе за рубежом; в Госдуме работал в комитете, который позволял ему влиять на финансово-экономическую политику, готовить соответствующие материалы, и в том числе он участвовал в подготовке целого ряда наших общих законов».

Первый секретарь столичного горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил «Коммерсанту», что «все впереди» и официальное выдвижение произойдет после объявления выборов (с 1 по 10 июня).

«Будет заседание бюро, кадровая комиссия, процедура соблюдена», — сказал он. По его словам, у партии «много кандидатов, которые предложили первичные организации».

В выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября 2018 года, собираются участвовать бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, а также глава совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Действующий мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что будет баллотироваться.