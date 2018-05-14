В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете трансляций с ЧМ по футболу в России

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает запретить трансляцию на территории Украины матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Документ опубликован на сайте Рады.

«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора станет запрет трансляции в Украине официальных мероприятий в рамках ЧМ-2018, которые будут проводиться в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ внесли глава «Радикальной партии» Олег Ляшко и депутаты от этой фракции Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой, а также глава партии «Самопомощь» Олег Березюк.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) объявила, что не будет вести трансляции чемпионата, а Госпогранслужба призвала украинцев не ездить на матчи в Россию по соображениям безопасности.

Федерация футбола Украины (ФФУ) отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018. Кроме того, в ФФУ заявили, что не будут проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, о чем было сообщено ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.