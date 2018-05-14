В Якутии ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вводится в Якутии из-за паводка, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передает РИА Новости.

«Цель нашей работы — минимизация последствий паводка и оказание помощи и поддержки людям», – сказал Пучков.

Он отметил, что в Якутии усиливается группировка сил и средств МЧС России и других структур.

«Мы завершаем первый этап на юге, где вода уже начинает уходить. Группировку перебрасываем на север республики, где ожидаются третий и второй этапы развития половодья», — добавил он.

Пучков подчеркнул, что каждому пострадавшему от паводка из резервного фонда правительства России будет выделена материальная помощь. Также предусмотрено выделение финансовых средств для проживания пострадавших в пунктах временного размещения, добавил он.

По данным региональных властей, от паводка пострадали 11 населенных пунктов, под угрозой наводнения находятся еще шесть-семь поселков. Находящиеся в зоне подтопления населенные пункты обесточены.

Якутия стала первым в этом году регионом, где был введен режим ЧС федерального уровня.