Цена на нефть марки Brent впервые за 3,5 года превысила 78 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла до 78,1 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти Brent поднималась выше 78 долларов 26 ноября 2014 года.

На прошлой неделе цена на нефть пробила отметку в 77 долларов. Тогда на это повлияло также решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить приостановленные ранее экономические санкции против Тегерана.

Напомним, что с начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое — со 115 до 48,5 доллара за баррель марки Brent.