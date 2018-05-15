СМИ сообщили об утечке данных 3 млн пользователей Facebook из-за приложения myPersonality

Личные данные трех миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе, говорится в расследовании издания New Scientist.

По его данным, сотрудники Кембриджского университета использовали для своей работы информацию из популярного приложения myPersonality, которая включала в себя ответы на психологические тесты. Данные хранились с «недостаточными мерами предосторожности»: они передавались через недостаточно защищенный веб-сайт.

Кроме того, приложение собирало информацию о статусах 22 млн пользователей Facebook и демографические данные четырех миллионов пользователей. Оно предупреждало, что может использовать полученную информацию «анонимным способом», однако, как пишет издание, не предприняло достаточно мер предосторожности, чтобы скрыть имена пользователей.

Facebook на прошлой неделе удалила myPersonality со своей платформы и заявила, что ведет в отношении приложения проверку из-за возможного нарушения правил социальной сети. Власти Великобритании начали собственное расследование.

Ранее разразился скандал вокруг компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. Тогда сообщалось об утечке персональных данных 87 млн пользователей соцсети. Компания использовала их, чтобы понять предпочтения людей и на этом основании разрабатывать политическую рекламу.

После утечки данных Cambridge Analytica заявила о банкротстве. При этом скандал не отразился на прибыльности Facebook. По итогам первого квартала выручка соцсети выросла почти на 50%.