Глава Минобороны Чехии уволила директора тестировавшего «Новичок» НИИ

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова уволила с поста Богуслава Шафаржа, директора военного НИИ, где тестировали относящееся к классу «Новичок» вещество А-230, сообщается на сайте Минобороны страны.

Министр обороны поблагодарила Шафаржа за многолетнюю работу в качестве директора НИИ, однако причину увольнения, как отметил уже бывший директор в разговоре с издание Aktuálně.cz, не назвала.

Шафарж останется сотрудником института. В ближайшее время станет известно, кто возглавит НИИ. Временно исполняющим обязанности директора института назначен заместитель Шафаржа Йозев Грнчиржик.

3 мая президент Чехии Милош Земан рассказал в интервью телеканалу Barrandov, что в НИИ чешского Министерства обороны проводилось исследование, для которого произвели вещество А-230, относящийся, по некоторым данным, к семейству «Новичок». Вещество произвели в малом количестве и затем уничтожили, отметил он.

На следующий день Минобороны Чехии в официальном заявлении рассказало о синтезе микродоз боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитических (А230, зарин и табун). В ведомстве подчеркнули, что все синтезированные вещества были включены в программы испытаний в военных лабораториях Чехии «для решения задач обнаружения, защиты и безопасности чешских граждан», и заверили, что вещества синтезировались «исключительно с целью спектрального анализа» и немедленно уничтожались после тестирования, вероятность их утечки «равна нулю».

Напомним, представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что отравляющее вещество могло производиться в Чехии, а также в Великобритании, Словакии, Швеции и США. «Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ этого типа отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО», — говорила она. В чешском Министерстве обороны назвали заявление Захаровой «абсурдным обвинением».

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что их использовался нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России.