СМИ узнали об обстреле российского судна с пшеницей на прошлой неделе

На прошлой неделе в грузовое судно, которое везло из российского Новороссийска 50 тысяч тонн пшеницы в Йемен, попала ракета, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Ince Shipping Group, которой принадлежит судно.

Ракета разорвалась внутри трюма Ince Inebolu, которое находилось в 113 км от места назначения. Капитан судна сообщил, что пострадавших нет, груз также не был поврежден.

Пока неизвестно, откуда именно была выпущена ракета и кто ответственен за нанесение удара. После обстрела судно направили в порт Джизан в Саудовской Аравии. Информации, когда зерно будет доставлено в пункт назначения, пока нет. Покупатель пшеницы — компания из Йемена Fahem Group.

Йемен в феврале был седьмым по величине покупателем российской пшеницы, напоминает Bloomberg. На эту страну пришлось примерно 4% российского экспорта. В Йемене идет война между коалицией под руководством Саудовской Аравии и повстанцами.