«Ъ» рассказал о критике законопроекта о контрсанкциях в Кремле

Государственно-правовое управление администрации президента раскритиковало законопроект о контрсанкциях в отношении западных стран, оно же приняло непосредственное участие в его доработке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в Кремле накануне рассмотрения документа в Госдуме, которое состоится во вторник, 15 мая.

По словам собеседников газеты, в администрации президента считают, что поправки нанесут вред российским, а не иностранным компаниям, поэтому их не стоит принимать в текущем виде даже в первом чтении.

Ожидается, что 15 мая законопроект будет принят в первом чтении, а ко второму чтению претерпит существенные изменения. Во всех думских фракциях газете сказали, что проголосуют в поддержку документа. Он будет принят вместе с постановлением Госдумы, которое «зафиксирует подходы к трансформации законопроекта во втором чтении». Принятие постановления необходимо, чтобы «сохранить лицо» авторов поправок и успокоить все заинтересованные стороны, отметил источник в руководстве Думы.

Поправки о контрсанкциях внесли в Госдуму в ответ на принятие в США новых санкций против России. Под них попали несколько крупных российских бизнесменов, в их числе Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Авторы законопроекта — спикер Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. Документ предусматривает ограничения на ввоз в Россию американских товаров, в том числе лекарств.

14 мая благотворительные организации, в их числе фонд «Подари жизнь» и фонд Константина Хабенского, попросили вывести лекарства и медтехнику из-под закона о санкциях. Соответствующее письмо они направили имя Володина и председателя Совфеда Валентины Матвиенко.