В Кемерове начался снос торгового центра «Зимняя вишня»

В Кемерове начался демонтаж торгового центра «Зимняя вишня», во время пожара в котором погибли 60 человек, сообщает Интерфакс.

В настоящее время рабочие демонтируют одно из семи зданий комплекса — двухэтажную постройку, где располагались сауны и автомойка. После демонтажа вспомогательных строений рабочие приступят к сносу основного здания, в котором произошел пожар.

На стройплощадке размещены две веб-камеры, с помощью которых можно наблюдать в реальном времени за демонтажем. Круглосуточную трансляцию ведет портал «Газета Кемерова».

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На месте находится исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он сообщил журналистам, что основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу. Цивилев отметил, что «эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией».

На месте торгового центра к 1 сентября планируется открыть сквер, в котором разместят либо часовня, либо памятник погибшим при пожаре. Окончательный выбор еще не сделан. Общественные слушания проведут в июне.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание произошло на последнем этаже, где располагались кинозалы. В результате погибли 60 человек, большинство из них дети.